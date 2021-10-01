Son dakika... Romanya'da hastane yangını: 9 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
2022nin ilk çeyreğinde tamamlanacak Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak! Merakla beklenen 2 yeni metro hattında önemli gelişme#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
Hatayda ailesini katletmişti İfadesi ortaya çıktıHatay'da ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı#Hatay
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
8 ilde çok sayıda gözaltı Şifre belli oldu: Halı saha maçı var8 ilde çok sayıda gözaltı! Şifre belli oldu: Halı saha maçı var#İstanbul
BioNTechten yeni aşı... Beklenen açıklama geldiBioNTech'ten yeni aşı... Beklenen açıklama geldi!#Biontech
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Romanya'da hastane yangını: 9 ölü

#Romanya#Hastane#Yangın
Son dakika... Romanyada hastane yangını: 9 ölü

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, Romanya'nın liman kenti Köstence' de bir hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Romanya'nın doğusundaki Köstence kentindeki bir  hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde Cuma yangın çıktı. Yangında 9 kişinin hayatını kaybetti belirlendi

Romanya'nın acil durum müfettişliği, Köstence Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ndeki tüm hastaların tahliye edildiğini ve yangının sabaha karşı söndürüldüğünü söyledi. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, daha fazla ayrıntının yapılacak basın toplantısında verileceği belirtildi.

Hastanenin tıbbi ünitesinde 10'u yoğun bakım hastası olmak üzere 113 hastanın bulunduğu belirtildi.

HASTANE YANGINI İLK DEĞİL

19 milyonluk bir Avrupa Birliği ülkesi olan Romanya'da geçtiğimiz yıl içinde iki ölümcül hastane yangını daha yaşandı ve bu da ülkenin yaşlanan hastane altyapısı hakkında endişelere yol açtı. Geçen Kasım ayında, kuzeydeki Piatra Neamt kasabasında Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan bir yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler:

Kritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuFenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Romanya#Hastane#Yangın