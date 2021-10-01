Son dakika... Romanya'da hastane yangını: 9 ölü

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Romanya'nın doğusundaki Köstence kentindeki bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde Cuma yangın çıktı. Yangında 9 kişinin hayatını kaybetti belirlendi



Romanya'nın acil durum müfettişliği, Köstence Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ndeki tüm hastaların tahliye edildiğini ve yangının sabaha karşı söndürüldüğünü söyledi. Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, daha fazla ayrıntının yapılacak basın toplantısında verileceği belirtildi.

Hastanenin tıbbi ünitesinde 10'u yoğun bakım hastası olmak üzere 113 hastanın bulunduğu belirtildi.

HASTANE YANGINI İLK DEĞİL

19 milyonluk bir Avrupa Birliği ülkesi olan Romanya'da geçtiğimiz yıl içinde iki ölümcül hastane yangını daha yaşandı ve bu da ülkenin yaşlanan hastane altyapısı hakkında endişelere yol açtı. Geçen Kasım ayında, kuzeydeki Piatra Neamt kasabasında Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan bir yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.