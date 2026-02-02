Son dakika... Refah Sınır Kapısı açıldı

Haberin Devamı

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbarriyye televizyonunun haberinde, Refah sınır kapısının resmen faaliyete geçtiği, bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin de Mısır'a geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Gazze’nin dünyaya açılan kapısı Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, ⁠İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.

Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onay verdikten sonra izin verileceği paylaşıldı.

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini aktarıyor. Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor.

MISIR’A AÇILIYOR

Gazze’nin güneyinde yer alan Refah Sınır Kapısı, Mısır’ın Sina Yarımadası’na açılıyor. Sınırın iki tarafındaki şehrin ismi de Refah olarak geçiyor. İsrail, Refah’ı Mayıs 2024’ten bu yana kontrolü altında tutuyor.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: HASTA VE YARALILAR BÖLGE DIŞINA REFAH'TAN ÇIKMAYACAK

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışına ilişkin bilgi verildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların çıkışıyla ilgili bir güncellemenin bulunmadığını, hastaların daha önceki prosedürler uyarınca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'den ayrılacağı aktarıldı.

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbarriyye kanalının haberinde, Mısır'dan Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerden ilk grubun Refah kapısına ulaştığı belirtildi.

Görüntülerde, Filistinlilerin Refah kapısından Gazze'ye geçmek üzere sınıra geldikleri görülüyor.

Kanalın haberinde, hasta ve yaralıların Mısır'a nakledilmesi için Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki Kızılay bünyesinde hastaneye ambulansların ulaştığı kaydedildi.

Mısır'da hasta ve yaralı Filistinlilerin karşılanması ve hastanelere nakledilmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

YAYA GEÇİŞLERİNE "DENEME" AMAÇLI AÇILMIŞTI

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığını aktarmıştı.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) Mısır ve diğer tüm ilgili paylaşlarla koordineli olarak yürüteceği "pilot" aşamanın başladığı belirtilmişti.

Tüm tarafların pilot uygulama aşamasında geçişlerin başlamasına hazırlık yaptığı, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gazze sakinlerinin çift yönlü geçişinin fiili olarak başlayacağı kaydedilmişti.

80 BİN FİLİSTİNLİ DÖNMEYE HAZIR

Al Jazeera’ye göre İsrail’in saldırıları sırasında Gazze’yi terk eden yaklaşık 80 bin Filistinli evlerine geri dönmek istiyor. Öte yandan tahmini olarak 22 bin yaralı ve hasta Filistinli de Refah’tan çıkarak tedavi olmayı bekliyor. Gazze’deki El Şifa Tıp Kompleksi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Salmiya’ya göre hasta ve yaralıların geçişi konusunda yaşanacak gecikmeler can kaybı sayısını iki kat artırabilir. Refah Sınır Kapısı’nın asıl olarak ekim ayında, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında açılması planlanmıştı. Ancak İsrail, Gazze’deki son esirin geçen hafta teslim edilmesine kadar bu adımı atmayı reddetmişti.