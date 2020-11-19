Son dakika... Rakam dehşet verici! Her geçen saniye artıyor! Son 24 saatte 2 bin 130 kayıp var
Son dakika haberi... ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2130 artarak 256 bin 445'e yükseldi. Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı tahmin ülkede ölü sayısının korkunç hızla artmaya devam edeceğin ortaya koydu.
Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Covid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 647 artışla 11 milyon 882 bin 927'ye çıktı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 130 artarak 256 bin 445'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 169 bini, toplam test sayısı 173 milyonu geçti.
Ülkede en çok vaka 1 milyon 130 bin 292 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 67 bin 308 vakayla California ve 905 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.
New York, 34 bin 105 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
Covid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 963 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 947 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından bugün yayınlanan bir tahmine göre; ülkede 12 Aralık'a kadar ölü sayısı 276 bin ila 298 bin arasında olacak.
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