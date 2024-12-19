Son dakika... Putin'in merakla beklenen yıllık toplantısı başladı

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Putin konuşmasının başında Rus ekonomisini “istikrarlı” olarak değerlendirdi ve yüksek enflasyondan duyduğu endişeyi dile getirdi.

“Dış tehditlere ve bizi etkilemeye yönelik girişimlere rağmen ekonomi bir bütün olarak ele alındığında Rusya'daki durum istikrarlı” diyen Putin bununla birlikte endişeleri kabul etti ve “Enflasyon endişe verici bir sinyaldir. Hoş olmayan şey fiyatlardaki artış. Ama makroekonomik göstergeler korunursa bununla başa çıkabileceğimizi umuyorum.” dedi

Hane halkı gelirlerinin enflasyonun üzerinde artış gösterdiğini belirten Putin, "Bildiğiniz gibi geçen yıl ekonomik büyümemiz yüzde 3,6 idi, bu yıl yüzde 3,9, hatta belki yüzde 4 olacak" dedi.

Putin, endişe verici işaretin enflasyon olduğuna değindi. Rusya Merkez Bankası Başkanı, Rusya'daki enflasyonun yüzde 9,3 olduğunu açıklamıştı.

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Putin ayrıca, Rusya'daki işsizlik oranının yüzde 2,3 olduğunu söyledi.



PUTİN'DEN DENEY ÖNERİSİ

Putin, Oreşnik füzesinden şüphe duyanlar için Ukrayna'da bir deney yapılmasını önerdi.

Batı'nın, Kiev'deki herhangi bir hedefi belirleyebileceğini ve hava savunma sistemlerini belirledikleri bölgeye konuşlandırabileceğini ifade eden Putin,Rusya'nın bu hedefi Oreşnik füzesiyle vurabileceğini ve hedefin vurulması için yapılacak bütün engellemelere de izin verileceğini söyledi.

Putin, Oreşnik füzesinin kolayca düşürülmesi ya da yok edilmesi şansının olmadığını vurguladı.

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