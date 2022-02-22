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Son dakika: Putin'in dünyayı ayağa kaldıran kararının ardından Biden'dan ilk açıklama

#Biden#Putin#Ukrayna
Son dakika: Putinin dünyayı ayağa kaldıran kararının ardından Bidendan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm dünyayı ayağa kaldıran Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığı tanıma kararının ardından ABD'nin yapacağı karşı hamlelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Dün Putin, Ukrayna'nın 2 bölgesini bağımsız olarak resmen tanıdığını söyledi. Ukrayna'nın parçası olmadığını ve egemen topraklar olduğunu söyledi. Yani buraları kendisine ayırdığını söyledi. Şu anda Ukrayna'nın bölgelerinde de hak iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalin başlangıcıdır. Ben de yaptırımlara başlayacağım. 2014'te uyguladıklarımızdan daha fazla olacak. Kim Putin'e böyle hak veriyor? Burası komşusuna ait bir topraktır. Uluslararası hukuka aykırıdır.

BİDEN YAPTIRIMLARI AÇIKLADI

Ben Putin'in yüzüne de söyledim bunu. Bugün ilk yaptırımları açıklıyorum. Burada ortaklarımızla iş birliği ile yaptık. Rusya durumu arttırırsa biz de yaptırımları arttırırız. İki büyük Rus finans şirketine ve Ordu Bankası'na yönelik yaptırım kararı aldık. Daha sonra Rusya'nın borcuna da yönelik yaptırım yapacağız. Batıdan borç alamayacak ve ticaret yapamayacak. İleriki günlerde Rusya'nın elit ailelerine de yaptırım yapacağız. Kuzey Akım 2'nin ilerletilmemesi üzerine de mutabık kaldık. Rusya agresifliğini devam ettirirse daha fazla yaptırıma maruz kalacak.

"SINIRDA KAN BANKALARI HAZIRLIYORLAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya yine saldıracağını düşünüyoruz. Bütün başkent ve şehirlere tehditleri var. 150 binden fazla Rus askerleri bölgede. Rusya Ukrayna sınırına giderek yaklaşıyor. Karadeniz'de donanmaları dolanıyor. Sınırda kan bankaları hazırlıyorlar. Savaş yapmayacaksanız ne yapacaksınız kan bankalarını? Şimdi de politik provokasyon yapılıyor. Bu da uluslararası hukukun ihlalidir. Putin, Rusya parlamentosundan onay aldı. Bu da daha fazla askeri harekat için yolu açıyor. Hiçbirimiz aptal yerine konmamalıyız, konmayacağız da. Eğer Rusya devam ederse yalnızca yalnız Rusya sorumlu tutulacaktır.

"RUS EKONOMİSİNİ HEDEF ALACAĞIM"

Ama özgürlüğümüzü korumamızın bir bedeli olacaktır. Biz bunu yaparken de sert önlemlerde alacağım. Direkt Rus ekonomisini hedef alacağım. Petrol üreticileriyle irtibat halindeyiz. Pompa fiyatlarını kontrol altında tutacağım. Bu bizim için çok önemli. NATO ittifakını koruma konusunda hemfikiriz. Rusya'dan gelen tehdidin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Putin'in hiçbir şekilde diyalogla ilgili bir mesaj vermedi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırdı. Açık bir şekilde savaş teklifi yaptı. Eğer talepleri kabul etmezse.

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