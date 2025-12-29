×
Son dakika... Putin'in cumhurbaşkanlığı konutuna saldırı girişimi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 18:24

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Ukrayna konusunda Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptı" denildi.

Rus haber ajansı TASS, Lavrov'un yaptığı açıklamalara yer verdi.

Ukrayna’nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayan Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gecede, 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm İHA'ların imha edildiğini söyledi.

Rusya’nın saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktararak, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi." görüşünü paylaştı.

TRUMP VE PUTİN'DEN KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Ukrayna konusunda Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptı" denildi.

