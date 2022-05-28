Son dakika... Putin'den yeni açıklama: Ukrayna'dan tahıl taşınması konusunda yardımcı olabiliriz!

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Rusya'dan Ukrayna savaşı yüzünden yaşanan tahıl krizine yönelik yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu tahılların taşınması konusunda yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.



Putin açıklamasında Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin bölgeyi ' istikrarsızlaştırma' riski taşıdığını belirtti.

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KREMLİN'DEN BATI'YA TAHIL TEPKİSİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını engellediğine yönelik suçlamalarına yanıt vermiş ve "Bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Aksine, buna yol açan eylemlerde bulunan Batılı ülkeleri suçluyoruz" demişti.

Ukrayna'nın limanları, Rusya'nın Şubat ayında ülkeye saldırı başlatmasından bu yana kapalı durumdayken, 20 milyon ton tahılın gemilerde bekletildiği belirtiliyor.