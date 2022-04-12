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Son dakika: Putin'den yeni açıklama geldi: Müzakereler çıkmaza girdi!

#RUSYA#Putin#Ukrayna
Son dakika: Putinden yeni açıklama geldi: Müzakereler çıkmaza girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den peş peşe kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Rus lider "Müzakereler çıkmaza girdi" açıklaması yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ikince kez açıklama yaparak savaşın gidişatı hakkında konuştu.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Rus lider "Müzakereler çıkmaza girdi" açıklaması yaptı.

Son dakika: Putinden yeni açıklama geldi: Müzakereler çıkmaza girdi

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Putin, Ukrayna'nın İstanbul'da yapılan müzakere görüşmelerinden uzaklaştığını iddia etti.

Rus lider açıklamasında Rusya'nın operasyonlarının bitip bitmemesinin yaşanan çatışmaların yoğunluğuna bağlı olacağını söylerken Ukrayna'nın Buça'da yaşananlarla ilgili yalan söylediğini aktardı.

"Ukrayna sadece kendi çıkarı için hareket ediyor ve kayıplarını minimuma indirmek istiyor" diyen Putin Batı'nın Rus halkını birleştiren zor koşullar hakkında bir fikri olmadığını da sözlerine ekledi.

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Artan enflasyonun, gıda ve petrol fiyatlarının Batılı politikacıları zor durama sokacağını ifade ederken "Tarih olan biteni doğru şekilde anlatacaktır" yorumunu yaptı.

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