Son dakika... Putin'den yaptırım açıklaması

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Ukrayna'daki savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Rus ilerleyişi sürerken Ukrayna birlikleri pek çok stratejik noktayı geride bırakarak çekilmek zorunda kalmış durumda.

Putin'in emri ile başlayan savaş sonrası Moskova'ya yaptırım kararları gelmeye devam ederken Putin'den yeni açıklamalar geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımların neden olduğu 'devasa' yüksek teknoloji sorunlarının üstesinden gelme sözü verdi.

'Bu, ülkemiz için büyük bir meydan okuma' diyen Putin sözlerine şöyle devam etti;

'Karşılaştığımız devasa zorlukların farkına vararak, enerjik ve yetkin bir şekilde yeni çözümler arayacağız.'

Moskova, geçtiğimiz dönemde 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.