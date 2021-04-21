Son dakika: Putin'den şok sözler: 'Umarım hiçbir ülke kırmızı çizgilerimizi aşmaz!'

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Rusya'da Ukrayna krizi ve ABD, NATO ve birçok ülkenin de dahil olduğu uluslararası tartışmaların ardından Devlet Başkanı Putin'den zehir zemberek açıklamalar geldi.

Vladimir Putin Rusya Federasyonu Federal Meclisi yıllık toplantısında çok sert açıklamalar yaptı. Ukrayna ile yaşanan krize değinen Putin'den tüm ülkelere çok sert bir uyarı geldi.

Rusya'ya karşı yapılan saldırıların artık neredeyse 'spor' haline getirildiğini söyleyen Putin 'Umarım hiçbir ülke kırmızı çizgilerimizi aşmaya kalkışmaz' sözleriyle sadece Ukrayna ve NATO'ya değil tüm dünyaya şoke edici bir mesaj vermiş oldu. Rus ordusu sürekli şekilde kendisini geliştirmeye devam ediyor diyen Putin dış kaynaklı provokasyonlara ivedilikle cevap verileceğini de sözlerine ekledi.

Putin, bugün yaptığı geleneksel Federal Meclis konuşmasında, Moskova'ya düşmanca yaklaşanları uyardığını ifade ederek, "Köprüleri yakmak istemiyoruz, herkesle iyi ilişkiler istiyoruz ama eğer birileri bizim iyi niyetimizi zayıflık sayarsa, şunu bilmeli ki Rusya'nın cevabı simetrik, hızlı ve sert olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl 21 Nisan’da düzenlenen Federal Meclis konuşmasında, tüm ülkeleri Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgiyi geçmemeleri konusunda uyararak, "Kırmızı çizgiyi geçmeyin. Bizi provoke etmeyin, yoksa hiçbir zaman bu kadar pişman olduğunuzu hatırlayamayacağınız sonuçlarla karşılaşırsınız" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'YI SUÇLAMAK SPOR HALİNE GELDİ'

Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" diye konuştu.

BATI, LUKAŞENKO’YA SUİKAST PLANINA SESSİZ KALDI

Putin, Batı medyası ve liderlerin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik suikast ve darbe planına ilişkin gelişmelere sessiz kaldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Beyaz Rusya lideri Lukaşenko hakkında farklı bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ancak suikast faaliyeti çok fazla" dedi.

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