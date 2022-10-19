Son dakika: Putin'den flaş Ukrayna kararı... 4 bölgede sıkıyönetim ilan edildi

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir hamle geldi.

Putin, Ukrayna’dan ilhak edilen 4 yeni bölgede sıkıyönetim kararı alındığını duyurdu.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.

Referandumdan 'evet' kararı çıkması üzerine Putin Moskova'da düzenlediği tören ile bu bölgeleri Rusya'nın bir parçası olarak kabul etmişti.

Ancak Ukrayna'da askeri anlamda zorlanan Rusya, yine geçen hafta bu nedenle seferberlik ilan etmişti.

Ukrayna lideri Zelenski ise Kırım da dahil Rusya'nın ilhak ettiği tüm bölgeleri geri alana kadar savaşacaklarını söylüyor.

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