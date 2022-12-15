Son dakika... Putin'den flaş Türkiye açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında, Rusya'nın stratejik planlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Rus hükümeti üyelerinin yanı sıra Federasyon Konseyi üyeleri ve bazı bölge liderlerinin de yer aldığı toplantıda Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları hatırlatan Putin, "Rusya'ya eşi benzeri görülmemiş yaptırım saldırıları başlatıldı. Döviz rezervlerimizin çalınması yoluyla kısa sürede ekonomimizi ezmek, ulusal para birimimiz rubleyi çökertmek ve yıkıcı enflasyonla kışkırtmalar amaçlandı. Görüldüğü gibi bu amaçlar yerine ulaşmadı. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) yaklaşık yüzde 2.5 düzeyinde bir düşüş görülüyor. Ancak bu Batılıların öngördüğü yüzde 20'lik bir düşüş değil. Aynı zamanda bazı uzmanlarımızın da öngördüğü bir sonuç değil" diyerek Rus ekonomisi üzerindeki baskılara ve algılara karşılık verdi.



GELECEK AYLARDA KURULABİLİR

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Rusya'nın ekonomik strateji planları arasında Türkiye'ye bir gaz merkezi kurulması olduğunu da hatırlatan Putin 'Rus gazının büyüyen kilit alıcıları arasında komşularımız da bulunuyor. Bunlardan birisi de Türkiye. Türkiye’nin gaz altyapısı ciddi bir potansiyele sahip. Gelecek senelerde bir gaz merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Fakat bunun için elektronik bir alan oluşturmaktan bahsedersek gelecek aylar içerisinde yapabileceğimizi söyleyebilirim. Avrupalı tüketiciler için nihai fiyatı büyük oranda burada belirleyeceğiz." dedi ve devam etti;



"Elbette, Avrupalılar kendi merkezlerinde bu çılgınlığı oluşturdular. Şimdi de kendi kendine yaptıkları için bizi suçlu konumuna sokmaya çalışıyorlar"



PUTİN EKİM AYINDA DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim ayında Avrupa’daki doğalgaz krizinin çözümü için Türkiye’yi işaret etmiş ve “Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, rezerv kullanımı enerji sorununu çözmez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında” demişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız.

Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı.

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Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz."