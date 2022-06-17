Son dakika... Putin'den flaş sözler: Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi!

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Rusya savaşı son sürat devam ediyor. Çatışmalar Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşırken Rusya Devlet başkanı Putin'den yeni açıklamalar geldi.

25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini belirtti. Küresel paralara güvenin baltalandığının altını çizen Rus lider 'Rus ekonomisine zarar verme girişimleri başarısız oldu' dedi.

Yaptırımlara tepki gösteren Putin, 'Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleri ile Batı'ya gözdağı verdi.

Putin sözlerine şöyle devam etti;

'Batılı mevkidaşlarım diğer ülkelere kolonileri gibi davranıyorlar. Bankacılık sistemimiz istikrar kazandı ve ekonomiye yeterli likidite sağladı. Ekonomimiz için karamsar tahminler gerçekleşmedi. Enflasyondaki hızlı yükselişin üstesinde geldik. Uzun vadeli kredilerin temin edilebilirliğini iyileştirmek önemli.'

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'ABD uzun yıllar boyunca gıda piyasasında önemli bir oyuncuydu. Bundan çok gurur duyuyorlardı ama artık bu değişti'. diyen Putin, 'ABD gıda ihracatını bırakıp gıdayı dünyadan ithal etmeye başladılar. Bu AB'de de görünüyor. Talep artışı tüm dünyada enflasyonun artışına sebep oldu. En yoksul ülkeler son yıllarda astronomik rakamlarla karşılaştılar. ABD'nin ithalatına baktığımızda şu an 350 milyar dolara ulaştı' ifadelerini kullandı.

ABD'nin başka ülkelerin politikasını beğenmediğinde istediği adımları attığına vurgu yapan Putin, 'Enflasyon fırtınasında bir çok ülke neden Dolar ve Euro karşısında paramız değerini kaybediyor diye soruyor' dedi.

Bu durumun diğer ülkeleri sıkıntıya soktuğunu belirten Putin 'Önümüzdeki yıllarda küresel rezervler değişecek. Para değer kaybettiğinde bunların yerine gerçek kaynaklar gelecek. Bunlar da enerji ve gıda' ifadelerini kullandı.

ABD'nin para basıp küresel piyasalardan gıda satın aldığını belirten Rus lider 'Küresel piyasalara gıda tedarikini artırmak önemli. Afrika ve Orta Doğu'ya gıda göndereceğiz. Özel askeri operasyonun tüm görevleri uygulanacak' dedi.