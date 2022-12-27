Son dakika... Putin'den flaş petrol hamlesi: Tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışını yasakladı

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Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Rus petrolünün alıcıları, AB ve G7 ülkelerinin getirdiği tavan fiyat uygulaması üzerinden alım yapmak istiyorsa, bu ülke veya yabancı şirketlere Rus petrolünün satışı yasaklanacak. Putin'in imzaladığı kararname önümüzdeki 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

TAVAN FİYAT 60 DOLAR OLMUŞTU

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik tedbirler getirirken son olarak Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri Rus petrolünün tavan fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti.