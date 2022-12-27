Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Putin'den flaş petrol hamlesi: Tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışını yasakladı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Putin#Kararname
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 19:27

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülke ve şirketlerin Rus petrolü almasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Rus petrolünün alıcıları, AB ve G7 ülkelerinin getirdiği tavan fiyat uygulaması üzerinden alım yapmak istiyorsa, bu ülke veya yabancı şirketlere Rus petrolünün satışı yasaklanacak. Putin'in imzaladığı kararname önümüzdeki 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

TAVAN FİYAT 60 DOLAR OLMUŞTU

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik tedbirler getirirken son olarak Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri Rus petrolünün tavan fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan ültimatom: Ya kabul edersiniz ya da ordumuz ilgilenirRusya'dan ültimatom: Ya kabul edersiniz ya da ordumuz ilgilenir!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Putin#Kararname

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki