Son dakika: Putin'den flaş karantina açıklaması

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde görülen koronavirüs vakaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Maiyetindeki düzinelerce insanın koronavirüs pozitif çıktığını belirten Putin, 'Karantinada birkaç gün geçirmek zorunda kalacağım' dedi.
Geçtiğimiz günlerde Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin'in programında olan Tacikistan ziyaretinin bu gelişme sonrası iptal edildiği bilgisine yer verilmişti.
Aynı açıklamada Putin'in söz konusu toplantıya video konferans yolu ile katılacağı belirtilmiş, Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunun altı çizilmişti.