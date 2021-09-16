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Son dakika: Putin'den flaş karantina açıklaması

#Putin#Rusya#Koronavirüs
Son dakika: Putinden flaş karantina açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, temas halinde olduğu birkaç düzine kişide Kovid-19'a saptandığını belirtti. Putin birkaç günlüğüne kendisini karantinaya alması gerektiğinin altını çizdi.

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Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde görülen koronavirüs vakaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Maiyetindeki düzinelerce insanın koronavirüs pozitif çıktığını belirten Putin, 'Karantinada birkaç gün geçirmek zorunda kalacağım' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin'in programında olan Tacikistan ziyaretinin bu gelişme sonrası iptal edildiği bilgisine yer verilmişti.

Aynı açıklamada Putin'in söz konusu toplantıya video konferans yolu ile katılacağı belirtilmiş, Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunun altı çizilmişti.

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#Putin#Rusya#Koronavirüs