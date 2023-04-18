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Son dakika: Putin'den flaş hamle... Kremlin dünyaya duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya
Son dakika: Putinden flaş hamle... Kremlin dünyaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 08:19

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin sürpriz bir hamleye imza atarak Herson bölgesini ziyaret etti. Putin'in ziyaretini Kremlin dünyaya duyurdu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

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Bakhmut için savaş sürerken Putin'den flaş bir hamle geldi.

Rus lider sürpriz bir hamleye imza atarak Herson bölgesini ziyaret etti. Putin'in ziyaretini Kremlin dünyaya duyurdu.

Putin geçtiğimiz haftalarda Mariupol'e gitmişti. Putin, arabasıyla şehrin çeşitli semtlerini dolaşarak molalar verdi ve bölge sakinleriyle görüşmüştü

AYRINTILAR GELİYOR...

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya

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