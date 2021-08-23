Son dakika: Putin'den flaş 'Afgan mülteci' açıklaması

Afganistan'ın sadece 10 günde Taliban'ın kontrolüne geçmesinin yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz pazar günü Taliban militanlarının başkent Kabil'e girmesi ile binlerce Afgan sivil ülkenden kaçmak için havalimanına akın etti.

Dünya Afgan mülteci krizine hazırlanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş açıklamalar geldi.

Putin yaptığı açıklamada, ülkesinin sığınmacı kılığına giren 'militanlarla' uğraşmak istemediği için Afgan mültecileri kabul etmeyeceğini söyledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Rus lider ayrıca batılı ülkeleri mülteci politikaları nedeniyle de eleştirdi.

Putin Tass'a verdiği demeçte 'Bu sorunu çözmek için neden bu kadar küçük düşürücü bir yol izleniyor' ifadesine yer verdi.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor