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Son dakika: Putin'den flaş açıklama: Batı'nın yaptırımları kendi ekonomilerini vurdu!

#RUSYA#Vladimir Putin#Ukrayna Savaşı
Son dakika: Putinden flaş açıklama: Batının yaptırımları kendi ekonomilerini vurdu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş 54'üncü gününe girmişken Rusya ve Batı devletleri arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Batılı devletler yaptırımlarla Rusya'yı dize getirmeye çalışırken Rus lider Putin'den şaşkınlık yaratan açıklamalar geldi. Putin Batılıların uyguladıkları yaptırımların tersine döndüğünü ve kendilerini vurduğunu iddia etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında ekonomik değerlendirme toplantısında bir dizi kritik açıklamada bulundu. Batı dünyasının Rusya'ya yönelik yaptırımları hakkında konuşan Putin ülkesinin bu süreci atlatmaya başladığını ve yaptırım uygulayarak Rusya'yı durdurmaya çalışan Batı'nın kendi silahıyla vurulduğunu söyledi.

YAPTIRIMLARIN BAŞARISIZ OLDUĞUNU ŞİMDİDEN SÖYLEYEBİLİRİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet ve ekonomi kurmaylarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasında yine Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları değerlendirerek bu çabaların başarısız olduğunu savunan Putin, “Son dönemde ekonomi için en önemli olumsuz faktörün, Batılı ülkelerden gelen yeni yaptırım baskısı olduğu aşikar. Hesapları, ülkemizdeki mali ve ekonomik durumu hızla baltalamak, piyasalarda paniğe ve bankacılık sisteminin çökmesine neden olmak ve mağazalarda büyük çaplı ürün açığına yol açmaktı. Fakat Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz” dedi.

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Son dakika: Putinden flaş açıklama: Batının yaptırımları kendi ekonomilerini vurdu

YAPTIRIMLAR TERSİNE DÖNDÜ

Sözlerinin devamında Batılıların uyguladıkları yaptırımların tersine döndüğünü ve Avrupa’da sorunlarla karşılaşıldığını işaret eden Putin, “Avrupalıların yaşam standartlarının düşüşü Rusya Federasyonu’na uygulanan yaptırımların sonuçlarından biridir. Enflasyon ve işsizliğin artması, Avrupa ve ABD’deki dinamiklerin bozulmasına ve Avrupalıların yaşam standartlarının düşmesine sebep oluyor. Rusya, dediğim gibi bu eşi görülmemiş baskıya dayandı. Durum istikrar kazanıyor ve ruble, Şubat ayının ilk haftalarındaki seviyeye geri döndü. İlk çeyrek sonuçlarına göre, cari ödemeler pozitif dengesi 58 milyar doları aştı. Bu tarihin en yüksek seviyesi. Ülkenin bankacılık sistemine nakit döviz dönüyor, vatandaşların mevduat hacmi artıyor” ifadelerini kullandı.

Putin sözlerinin sonunda, Rusya’ya uygulanan ürün ambargolarında yaşanan sorunlara karşı toptan ve perakende gıda ile diğer ürünlerde yaşanan sorunların giderildiğini ve stokların yeniden düzenlendiğini belirtti.

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