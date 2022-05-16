Son dakika... Putin gözdağı verdi, İsveç'ten jet cevap geldi!

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Dünyanın gündemi Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği...

İki ülke ittifaka üye olabilmek için ilk adımlarını atarken Rusya Devlet Başkanı Putin'den beklenen açıklama geldi.

Putin, Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün televizyonda yayınlanan zirve toplantısında yaptığı konuşmada Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararını bir tehdit olarak görmediğini, ancak orada askeri altyapı konuşlandırılmasının Moskova'dan bir yanıtı tetikleyebileceğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından İsveç'ten gelen son dakika haberi ise tüm gözlerin yeniden Baltık coğrafyasına çevrilmesine yol açtı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.

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KREMLİN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Peskov, ise Moskova olarak süreci yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceğini ve durumu iyileştireceğini düşünmüyoruz. Daha doğrusu bu bizi ikna etmiyor. Bu ciddi ve bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılmalarının bizim güvenliğimize karşı olabilecek tehditlerini yakından inceliyoruz.'

Ukrayna'nın da NATO'ya üye olabileceğini fakat Rusya ile Ukrayna arasında toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğunu vurgulayan Peskov, 'Bizim Finlandiya ve İsveç ile bir toprak anlaşmazlığımız yok. Ukrayna'da NATO'ya katılabilir ancak bu durumda ittifaka katılan bir devlet ile toprak paylaşımı sorunu yaşanabilir' dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Niinisto ile birlikte Helsinki'de yaptığı ortak basın toplantısında, Finlandiya parlamentosunun söz konusu kararı birkaç gün içinde onaylamasını umduğunu söylemişti.

Marin, Niinisto'nun da kendisinin de NATO üyesi ülkelerle yakın temas kurduklarını ifade etmişti.

Kararın önünde hala parlamento süreci olduğunu hatırlatan Marin, "Parlamentonun bu tarihi kararı, azim ve sorumlulukla tartışacağına inanıyorum" demişti.

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İsveç'te Sosyal Demokratlar tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, parti yönetiminin NATO üyeliğine başvurmak için çalışmaya karar verdiği duyuruldu.

Ancak İsveç'te nükleer silah ya da NATO üssü istenmeyeceği de ifade edildi.