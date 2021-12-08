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Son dakika: Putin'den ezber bozan sözler... 'Canlı aşı' iddiası gündem oldu!

#Putin#Koronavirüs#Omicron Varyantı
Son dakika: Putinden ezber bozan sözler... Canlı aşı iddiası gündem oldu

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş açıklamalar geldi. Omicron hakkında konuşan Putin'in 'canlı aşı' sözleri gündem oldu.

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Dünya 2019'dan beri Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs son günlerde Omicron varyantı ile gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Yeni varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

Rus lider Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'endişe verici' kategorisine alınan varyanttan korkmak için erken olduğunu belirtti.

Putin açıklamasında 'O kadar da öldürücü olmadığını söylüyorlar. Hatta bazı uzmanlar buna canlı aşı diyor' ifadesini kullandı.

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CANLI AŞI NEDİR?

Canlı aşılar, belirli bir hastalığın koruyucu antikorlar üretecek bir bağışıklık tepkisini tetiklemesine neden olan, ancak bir kişiyi hasta edecek kadar güçlü olmayan, zayıflatılmış bir virüs formuna ev sahipliği yaparlar. Örneğin kızamık, kabakulak ve sarı humma aşıları zayıflatılmış virüs içerir.

Öte yandan Omicron salgınının merkez üssü olan Gauteng eyaletinin Tshwane ilçesindeki hastanelerde 166 hasta üzerinde yapılan araştırma, hastaların ağırlıklı olarak pandeminin birinci ve ikinci dalgalarında hastaneye yatırılanlardan daha genç olduğunu ve oksijene ihtiyaç duyma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor.

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BU BELİRTİLERE DİKKAT

Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen varyantı saptayan doktor olan Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomlarını açıklamıştı.

Bu semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu belirten Coetzee, 'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' demişti.

DSÖ verilerine göre, onlarca ülkeye yayılan varyant henüz bir can kaybına yol açmadı.

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#Putin#Koronavirüs#Omicron Varyantı

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