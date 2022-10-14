Son dakika... Putin'den Erdoğan'a teşekkür

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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'daki savaş ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

Erdoğan'a Ukrayna müzakereleri ve esir takasında arabuluculuk rolü için teşekkür eden Rus lider, 'Bugün yaşananlar hoş değil ama biz doğru olanı yapıyoruz' dedi.



"KİEV İLE MÜZAKERELERE HER ZAMAN AÇIĞIZ"

Putin Ukrayna savaşı için pişmanlık duymadığının altını çizdi ve "Kiev ile müzakerelere her zaman açığız. Kiev ile şartlar olgunlaşırsa arabuluculuk gerekecek. Rusya, Ukrayna'yı yok etmek istemiyor." dedi.

Rus lider NATO güçleri ile Rus birliklerinin karşı karşıya gelmesi durumunda küresel bir felaket yaşanabileceğini belirtti.



KISMİ SEFERBERLİK AÇIKLAMASI

Putin, kısmi seferberlik kapsamanda silah altına alınan 16 bin kişinin görevine başladığını duyurdu. Putin,"300 bin kişiden 222 bin kişi şu an seferber edilmiş durumda. Seferberliği uzatma planımız yok" ifadelerini kullandı.

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Putin, askeri seferberliğin gelecek iki hafta içinde sona ereceğini de açıkladı.

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