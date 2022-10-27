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Son dakika: Putin'den dikkat çeken mesajlar: 'Batı tehlikeli ve kanlı bir oyun oynuyor'

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#Putin#RUSYA#Ukrayna
Son dakika: Putinden dikkat çeken mesajlar: Batı tehlikeli ve kanlı bir oyun oynuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 17:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son dakika açıklamasında Batı'nın tehlikeli ve kanlı bir oyun oynadığını belirtti ve ABD ve müttefiklerinin eninde sonunda Rusya ile görüşmek zorunda kalacağını söyledi. Putin ayrıca "Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Kulübü tarafından düzenlenen toplantının genel oturumunda dünya gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Dünyada herkesi etkileyen küresel bir kriz var. Ukrayna'da savaşa, Tayvan'da istikrarsızlığa şahit oluyoruz." sözleriyle konuşmasına başlayan Putin şunları söyledi;

BATI TEHLİKELİ VE KANLI BİR OYUN OYNUYOR

"Batı tehlikeli ve kanlı bir oyun oynuyor. Gözleri adeta kör olmuş durumda. Dünyanın geri kalanını ve küresel kaynakları kontrol etmek istiyorlar.

ER YA DA GEÇ BİZİMLE GÖRÜŞMEK ZORUNDA KALACAKLAR

ABD ve müttefikleri er ya da geç ortak geleceğimiz hakkında Rusya ile görüşmelere başlamak zorundalar.

KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

Avrupa’daki gaz boru hatlarının imha edilmesiyle kırmızı çizgi aşıldı.

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#Putin#RUSYA#Ukrayna

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