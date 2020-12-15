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hurriyet.com.tr/ Dış
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Son dakika…Putin’den Biden’a resmi kutlama…

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Son dakika…Putin’den Biden’a resmi kutlama…
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı resmi olarak tebrik etti.

Kremlin, 3 Kasım'daki seçimlerden sonra diğer ülkeler Biden'i galibiyetinden dolayı kutlamış olsa da yeni başkan resmen göreve başlamadan kendisini kutlamayacaklarını söylemişti.

Reuters haber ajansının geçtiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Kendi adıma, sizinle etkileşime ve temasa hazırım." dedi.

Putin, Joe Biden'a yeni görevinde başarılar diledi ve "Küresel güvenlik ve istikrar için özel bir sorumluluğu olan Rusya ve ABD'nin farklılıklarına rağmen dünyanın karşı karşıya olduğu birçok sorunu ve zorluğu çözmeye gerçekten yardımcı olabileceğine inanıyorum." diye ekledi.

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