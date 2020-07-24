Son dakika... Putin'den Azerbeycan - Ermenistan gerginliğine yönelik açıklama

Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından konuşan Rusya lideri Putin, durumun Moskova için oldukça hassas olduğunu ifade etti.

Reuters'in son dakika olarak duyurduğu habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik ve çatışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Putin durumu yakından takip ettiklerini ve durumun Rusya açısından çok hassas olduğunu ifade etti.

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerginlik geçen haftalarda alevlenmiş, iki ülke sınırında yaşanan çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı.

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