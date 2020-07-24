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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 24.07.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Son dakika... Putin'den Azerbeycan - Ermenistan gerginliğine yönelik açıklama

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Son dakika... Putin'den Azerbeycan - Ermenistan gerginliğine yönelik açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğe değinerek konunun Rusya için çok hassas olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından konuşan Rusya lideri Putin, durumun Moskova için oldukça hassas olduğunu ifade etti. 

Reuters'in son dakika olarak duyurduğu habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik ve çatışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Putin durumu yakından takip ettiklerini ve durumun Rusya açısından çok hassas olduğunu ifade etti. 

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerginlik geçen haftalarda alevlenmiş, iki ülke sınırında yaşanan çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı. 

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