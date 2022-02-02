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Son dakika... Putin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!

#Ukrayna#Rusya#Dünya
Son dakika... Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi ülkesini Ukrayna ile bir savaşın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Planet Labs tarafından yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın sınırdaki askeri varlığının boyutunu gözler önüne serdi. Ukraynalı milletvekilleri ise ülkenin başkenti Kiev'deki parlamento oturumu sırasında Ukrayna'ya siyasi destek veya askeri yardım veren ülkelere teşekkür etmek için o devletlerin bayraklarını açtı. Parlamentoda açılan bayraklar arasında Türk bayrağı da yer aldı.

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Putin, son haftalarda Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı ilk önemli açıklamada Amerika'nın amacının, gerilimi Rusya'ya daha fazla ambargo uygulamak için bahane olarak kullanmak olduğunu savundu.

Putin ayrıca, ABD'nin Avrupa'daki NATO güçleri konusunda Rusya'nın kaygılarını görmezden geldiğini belirtti.

Kremlin yönetimi, Kırım'ı ilhak ettikten ve Ukrayna'nın doğusundaki kanlı isyana destek verdikten yaklaşık sekiz yıl sonra, Batı'nın Rusya'nın bir işgal planladığı yönündeki suçlamasını reddediyor.

Moskova da Ukrayna yönetimini, doğu bölgelerinde barışı sağlamak için varılan bir uluslararası barış anlaşmasını uygulamamakla suçluyor. Bölgede Rusya destekli isyanclıarla girişilen çatışmalarda en az 14 bin kişi hayatını kaybetti.

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Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bana Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili pek kaygılıymış gibi gelmiyor. Ama başlıca amaçları Rusya'nın gelişimini önlemek. Bu anlamda Ukrayna'nın kendisi sadece bu amaca ulaşmak için bir araç" dedi.

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Putin, ABD'nin Rusya'nın NATO'nun daha fazla doğuya doğru genişlememesi de dahil yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talebini de görmezden geldiğini belirtti.

Rusya lideri Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinin kabul edilmesi halinde, diğer ittifak üyelerini de Rusya ile bir savaşın içine sürükleyebileceğini söyledi.

Putin "Ukrayna'nın bir NATO üyesi olduğunu ve Kırım'ı yeniden ele geçirmek için bir askeri harekat başladığını düşünün. Ne yani? NATO ile mi savaşacağız? Bunu düşünen oldu mu? Bana olmadı gibi geliyor" dedi.

Son dakika... Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesaj

 

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Planet Labs tarafından yayınlanan uydu görüntüleri ise Rusya'nın sınırdaki askeri varlığının boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir konumda bulunan Pognovo Kampı'a ait. Askeri uzmanlar Rusya'nın sınır bölgesinde yüz binin üzerinde asker yığdığı yönünde.

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UKRAYNA'DAN BAYRAKLI MESAJ

Rusya'nın sınırdaki askeri varlığı artarken Ukrayna parlamentosundan çok konuşulacak bir görüntü geldi.

Ukraynalı milletvekilleri, ülkenin başkenti Kiev'deki parlamento oturumu sırasında Ukrayna'ya siyasi destek veya askeri yardım veren ülkelere teşekkür etmek için o devletlerin bayraklarını açtı.

Oturumda ABD, İngiltere, Polonya'nın yanı sıra Türk bayrağı da açıldı.

Son dakika... Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesaj

 

Öte yandan Ukrayna'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'i "Ukrayna'nın başına silah dayamakla" suçladı ve Kremlin'e bir "askeri faciadan" geri adım atması çağrısı yaptı.

Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ile görüşmesinden sonra gazetecilere konuşan Johnson, işgal halinde Ukrayna Ordusu'nun karşı koyacağını belirtti.

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Johnson "Ukrayna'da silah altında 200 bin erkek ve kadın var. Çok çok sıkı ve kanlı bir direniş gösterecekler ve bence Rusya'daki ebeveynler, anneler bu gerçeği düşünmeli. Umarım Putin çatışmadan geri adım atar ve diyalog kurar" dedi.

Johson ayrıca, İngiltere'nin Rusya'nın saldırısına "Ukrayna topraklarına ilk Rus ayağı değmesinden itibaren bir ambargolar paketini ve diğer önlemleri harekete geçireceği" uyarısı yaptı.

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Zelensky de bunun "Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş değil, Avrupa'da topyekûn bir savaş olacağını" söyledi.

Ukrayna lideri, ambargoların herhangi bir çatışmadan önce yürürlüğe girmesi gerektiğini ve İngiltere'nin Kremlin ile bağlantılı "kirli paranın" aklanmasına karşı herhangi bir adım atmasına da destek vereceğini belirtti.

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#Ukrayna#Rusya#Dünya

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