Son dakika... Putin ve Ahmed Şara arasındaki ilk temas

Haberin Devamı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ilk temasını telefon görüşmesi ile gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında telefon görüşmesi gerçekleşti " denildi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra gerçekleşen ilk temasta Putin'in, Ahmed Şara'ya başarılar dilediği kaydedildi.

Rusya ve Suriye'nin dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilişkileri içerisinde olduğunu belirten Putin'in, "Ülkenin yeni yeni yönetiminin karşı karşıya olduğu sorunları çözmede ve Rusya'ya tarihsel olarak bağlı olan Suriye halkının yararını gözeten görevlerin yerine getirilmesinde başarılar diledi" denildi.

Haberin Devamı

Suriye'deki mevcut durum hakkında kapsamlı istişarelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Rusya'nın, Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret edildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Bu bağlamda ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının ve önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Putin, Rusya'nın insani yardım sağlanması da dahil olmak üzere Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi."

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin de ele alındığı belirtilerek, "İkili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş gündemi değerlendirmek için bu tür yararlı temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Liderler arasındaki telefon görüşmesi yapıcı, profesyonelce ve anlamlıydı." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin “yapıcı, iş amaçlı ve bilgilendirici” olduğunu söyledi.