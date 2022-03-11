Son dakika: Putin, Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi’nde bir konuşma yaptı. Putin, yanına Savunma Bakanı Şoygu'yu da alarak verdiği kritik bir kararı daha ülkesine ve dünyaya duyurdu.

Putin konuşmasında Rusya’ya savaşmaya gelecek kişilere destek vereceklerini belirtirken ele geçirilen Batılı devletlerden gönderilen füzelerin ve mühimmatın Rus destekçisi güçlere verilmesine sıcak baktığını söyledi.

Putin de Ukrayna'nın taktiğini uygulamaya başladı

Putin, konuşmasında “Savaşmak için Ukrayna'ya gelenler olduğunu görüyoruz. Bizim de Ukrayna güçlerine karşı savaşmak için gelenleri memnuniyetle karşılamamız gerekli. Ukrayna güçlerine karşı savaşmak için gelenlerin savaş alanlarına ulaşmalarına yardım etmeliyiz” sözlerini kullandı.

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Rus Savunma Bakanı Şoygu da Amerikan yapımı Javelin and Stinger tipi anti tank mühimmatlarını Luhansk ve Donetsk’teki ayrılıkçı güçlere vermeyi teklif etti.

Şoygu, Rusya’nın Ukrayna'daki planının istendiği şekilde devam ettiğini açıklarken 16 bin kişinin Orta Doğu'dan Rusya ile aynı safta savaşmak için ülkeye gelmek istediğini belirtti.

Putin'in açıklamasını Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanında giden yabancı askerlerin haberlerinin geldiği bir süreçte yapması dikkat çekti.

Dünyanın dört bir yanından askerler Ukrayna saflarında savaşmaya geldi

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna, askeri güç olarak çok geride kaldığı düşmanıyla mücadele edebilmek için çare arıyor. Batı'dan mühimmat ve yaptırımlar konusunda destek isteyen ülke dünyaya başka bir çağrı daha yaparak her ülkeden paralı askerleri davet etti.

Hükümet bu kimselere savaşa Ukrayna saflarında katılmaları durumunda günlük 2 bin dolar ödeneceğini açıkladı. Ülkeden gelen haberlere göre farklı ülkelerden 20 binden fazla kişi çoktan Ukrayna'ya vararak ordu saflarında savaşa katıldı.

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Rusya'nın kendi saflarında savaşacak yabancı askerler için para ödemesi yapıp yapmayacağı ise henüz belli değil.

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