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Son dakika... Putin, İstanbul'a gelmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna
Son dakika... Putin, İstanbula gelmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 23:13

Son dakika haberi... Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a gelmeyeceğini duyurdu. Kremlin, Rus heyetinin; Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'den oluşacağını ve Ukrayna ile doğrudan görüşmelerde bulunacaklarını da açıkladı.

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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı. 

Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Buna göre Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılmayacak.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. 

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

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#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna

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