Putin tarih verdi: Ukrayna'da ateşkesi duyurdu

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Putin, Moskova'nın 2. Dünya Savaşı Zafer Günü anma törenleriyle aynı zamana denk gelen 8-10 Mayıs tarihleri ​​arasında üç günlük geçici ateşkes emri verdi.

Rus yetkililer, Ukrayna tarafının ateşkes ilanına karşılık vermesini beklediklerini kaydederek, şu açıklamayı yaptı:

"Rusya, Ukrayna tarafının bu örneği izlemesi gerektiğine inanıyor. Ukrayna'nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda, Rus silahlı kuvvetleri yeterli ve etkili bir yanıt verecektir."

Günün erken saatlerinde Rus devlet haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise ateşkese hazır olduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya, Devlet Başkanı (Putin) tarafından da teyit edildiği üzere, Ukrayna ile herhangi bir ön koşul olmaksızın müzakerelere başlamaya hazır olduğunu defalarca teyit etti."

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Kremlin Sözcüsü, beş Ukrayna bölgesi üzerindeki hak iddialarının kabul edilmesinin ihtilafın çözümü için "zorunlu" olduğunu da belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

TRUMP SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurması ve Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı "yakın zamanda" imzalaması gerektiğini dile getirmişti.

AFP'nin haberine göre, Trump'ın bu açıklamaları, Papa Francis'in cenaze töreninde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından gelmişti. İki lider arasındaki buluşma, dış basında şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından ilişkilerin normalleşmeye başladığı şeklinde yorumlandı.

ZELENSKİ KIRIM'DAN VAZGEÇEBİLİR

New Jersey'in Bedminster kentinde gazetecilere konuşan Trump, Zelenski'nin Kırım'dan vazgeçmeye hazır olup olmadığı sorusuna "Sanırım öyle" yanıtını verdi. Ukrayna liderinin daha önce Kırım'ın asla terk edilmeyeceğini defalarca vurgulamasına rağmen, Trump Vatikan'daki görüşmede Kırım meselesini kısaca ele aldıklarını belirtmişti.

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Trump, pazar günü Putin'den ne beklediği sorulduğunda, şu yanıtı vermişti:

"Ateş etmeyi bırakmasını, masaya oturmasını ve bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Anlaşmanın şartları belli ve bunun imzalanmasını talep ediyorum."

Zelenski ile yaptığı son görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyen Trump, görüşme sırasında devam eden Rus bombardımanı karşısında şaşkınlık yaşadığını bildirmişti. Putin'e yönelik hayal kırıklığını vurgulayan Trump, "Rusya'nın füze saldırıları düzenlemesi beni derinden üzdü. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın üç günlük ateşkes açıklamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

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Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes istediğini ve üç günlük ateşkes açıklamasını tatmin edici bulmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Trump) Her iki ülkenin liderinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Kalıcı bir ateşkes görmek istiyor. Vladimir Putin'in bu sabah geçici bir ateşkes teklif ettiğini duydum. Başkan, öncelikle ölümleri durdurmak ve kan dökülmesini önlemek için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça belirtti."





UKRAYNA'DAN İLK TEPKİ

Ukrayna hükümeti, Rusya'nın ateşkes açıklamasına yanıt verdi. Kiev yönetimi, Rusya ile "en az 30 günlük" bir ateşkes istediğini belirterek, Moskova'nın neden üç günlük ateşkesi Mayıs ayına ertelediğini sordu.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya gerçekten barış istiyorsa, derhal ateşkes ilan etmeli. Neden 8 Mayıs'a kadar bekleyelim?" diyerek, "en az 30 gün" ateşkes çağrısında bulundu.