Son dakika... Putin ilhak için imzayı attı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımını içeren yasayı imzaladı.



Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin dün aldığı karar ile bölge sakinlerinin çalışma, eğitim, sosyal, sağlık ve emeklilik gibi tüm hakları Rusya Federasyonu tarafından güvence altına alınmıştı.

Bölgedeki özel ve tüzel mülklerin Rusya Federasyonu kayıtlarına geçmesi için ise 1 Ocak 2028 tarihine kadar çalışmalar tamamlanacak.

Bölge sakinlerinin Rusya Federasyonu vatandaşı olabileceğinin de belirtildiği kararda, "Rusya'nın yeni topraklarında ikamet eden ve daha önce bu topraklarda yaşayıp Rusya'ya göç edenler, başvuruda bulunarak yemin etmeleri şartıyla Rusya Federasyonu vatandaşı olabilecek" ifadesi yer aldı.

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RUS RUBLESİ KULLANILACAK

Bölgede kullanılan Ukrayna grivnasının 31 Aralık 2022 tarihine kadar dolaşımda olacağı daha sonra ise Rus rublesinin geçerli olacağı belirtilirken, "Ruble, yeni kuruluşların topraklarında para birimi olacaktır. Ukrayna grivnasının dolaşımına 31 Aralık 2022'ye kadar izin verilecek" ifadeleri kullanıldı.