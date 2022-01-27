Son dakika: Putin Erdoğan'ın davetini kabul etti, Türkiye'ye geliyor

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Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği açıklandı.



Liderlerin yapacağı kritik görüşmenin tarihinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ARABULUCU OLABİLİRİZ' DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde arabulucu olabileceğini belirterek, "Barışın olmasına arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Önümde Ukrayna ziyareti var. Belki Rusya ziyareti de olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz." demişti.



Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise, "Biz gerginliğin bir silahlı çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Rusya'ya bazı taleplerinin niye kabul edilemez olduğunu anlatmamız lazım. Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. Ülkemizde kendisiyle ikili görüşme yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz." diyerek yaptığı daveti duyurmuştu.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz Haberi görüntüle

ABD GÖRÜŞLERİMİZİ DİKKATE ALMADI



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte ayrıca ABD ile Ukrayna konusunda yaşadıkları krize değinerek "Görüşlerimizin dikkate alındığı veya ABD'nin endişelerimizi dikkate almaya hazır olduğunun kanıtlandığı söylenemez. Değerlendirmelerde acele etmeyelim, analiz etmek zaman alıyor” dedi.



LAVROV'DAN NATO'YA TEPKİ



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün, NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, “Stoltenberg’in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZE SALDIRANLAR HER ZAMAN HAK ETTİĞİNİ BULDU”

Lavrov, batının yaptığı açıklamaların ‘histerik’ olduğunu ifade ederek, “Batılı meslektaşlarımızın istisnasız ‘askeri’ çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, ‘Onları cezalandıracağız’, ‘Saldıracaksınız’, ‘Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız’ gibi. Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu” dedi.





