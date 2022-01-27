Son dakika: Putin Erdoğan'ın davetini kabul etti, Türkiye'ye geliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Saldırganlar yakalandı...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti! Saldırganlar yakalandı...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi Fatma Girike veda günü...'Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındıBrezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı#Brezilya
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Canlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonuCanlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonu#Ziyaettin Alınlı
Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders....Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders.... #Amanda Kloost
Korona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden temassız teslimatKorona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden 'temassız' teslimat! #Tonga
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Putin Erdoğan'ın davetini kabul etti, Türkiye'ye geliyor

#Erdoğan#Putin#Türkiye
Son dakika: Putin Erdoğanın davetini kabul etti, Türkiyeye geliyor

Kremlin Sarayı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

Haberin Devamı

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği açıklandı. 

Liderlerin yapacağı kritik görüşmenin tarihinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ARABULUCU OLABİLİRİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde arabulucu olabileceğini belirterek, "Barışın olmasına arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Önümde Ukrayna ziyareti var. Belki Rusya ziyareti de olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz." demişti.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise, "Biz gerginliğin bir silahlı çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Rusya'ya bazı taleplerinin niye kabul edilemez olduğunu anlatmamız lazım. Biz şu anda sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. Ülkemizde kendisiyle ikili görüşme yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz." diyerek yaptığı daveti duyurmuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizCumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizHaberi görüntüle

ABD GÖRÜŞLERİMİZİ DİKKATE ALMADI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte ayrıca ABD  ile Ukrayna konusunda yaşadıkları krize değinerek  "Görüşlerimizin dikkate alındığı veya ABD'nin endişelerimizi dikkate almaya hazır olduğunun kanıtlandığı söylenemez. Değerlendirmelerde acele etmeyelim, analiz etmek zaman alıyor” dedi.

LAVROV'DAN NATO'YA TEPKİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün, NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, “Stoltenberg’in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZE SALDIRANLAR HER ZAMAN HAK ETTİĞİNİ BULDU”

Lavrov, batının yaptığı açıklamaların ‘histerik’ olduğunu ifade ederek, “Batılı meslektaşlarımızın istisnasız ‘askeri’ çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, ‘Onları cezalandıracağız’, ‘Saldıracaksınız’, ‘Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız’ gibi. Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu” dedi.

Gözden Kaçmasın

Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı buAlmanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?Haberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Erdoğan#Putin#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA