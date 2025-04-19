Son dakika: Putin'den ateşkes açıklaması: Saldırılar 3 gün duracak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Kremlin'dem yapılan açıklamaya göre Rusya, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracak.

Putin, ateşkes kararının Ortodoks Hristiyanlar için önemli kabul edilen Paskalya Bayramı boyunca süreceğinin altını çizdi.

Rusya lideri Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı görüşmenin ardından şöyle konuştu:

"İnsani kaygılarla hareket ederek, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyoruz. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz.

Putin ayrıca, "Birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" şeklinde konuştu.

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"ATEŞKES, UKRAYNA'NIN BARIŞI NE KADAR İSTEDİĞİNİ GÖSTERECEKTİR"

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının kendilerini örnek alarak çatışmaları durduracağının varsayıldığı belirtildi.

ABD'nin barış arzusunu memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, "Ateşkesin seyri, Ukrayna'nın barışı ne kadar istediğini gözler önüne serecektir" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Ateşkes insani amaçlarla ilan edildi. Kiev'in de ateşkes kararına uyması kaydıyla uyulacak" ifadesi yer aldı.

TRUMP: RUSYA-UKRAYNA ANLAŞMASINI HIZLICA HALLETMEK İSTİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayı "hızlı bir şekilde halletmek" istediklerini belirterek, "Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." dedi.

ABD'nin Moskova ile Kiev'den beklentisinin ne olduğunu da söyleyen Trump, iki taraftan da barış anlaşması için bir "istek" görmesi gerektiğini ve bu isteği gördüğünü belirtti.

Trump, "Rusya-Ukrayna görüşmelerinden ne olması halinde tamamen çekilebileceklerine" ilişkin soruya karşılık, "Şu anda bunu söylemek istemem. Biz bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.

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ABD Başkanı, "Rusya sizinle oynuyor mu?" sorusuna ise "Kimse benimle oynamıyor." yanıtını verdi.