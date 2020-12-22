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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüse ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı
GeriDünya Son dakika... Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüse ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı
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Haber Giriş: 22.12.2020 - 01:18 | Son Güncelleme:

Son dakika... Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüse ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı

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Son dakika... Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüse ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı
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Son dakika haberi... Dünya mutasyon geçiren koronavirüs haberleriyle çalkalanırken, Covid-19'a karşı tünelik ucundaki ışığın görülmesini sağlayan isimler arasında başı çeken Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesinin internet sitesine kritik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Son dakika... Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüse ilişkin yüreklere su serpen bir açıklama yaptı

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