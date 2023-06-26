Son dakika: Prigojin'den flaş açıklama: Wagner 1 Temmuz'da lağvedilecekti

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Prigojin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterlerle vurulduk. Wagner, 1 Temmuz itibarıyle lağvedilecekti.

WAGNER KRİZİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etmişti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna’yı terk ederek, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.



Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmış, Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltmayı kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Wagner lideri Evgeny Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek" demişti.



"AMACIMIZ HÜKÜMETİ DEVİRMEK DEĞİL PROTESTO ETMEKTİ"

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CNN Türk Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu, canlı yayında yaşanan gelişmeye ilişkin son durumu aktardı:

Prigojin açıklamasında, 'Şoygu'nun emirleri yüzünden lağvedilecekti. Komutanların büyük kısmı anlaşmayı imzalamayı reddetti. Az sayıda asker imzaladı. Karşı olmamıza rağmen 30 Haziran'da Rostov'a gidip karargaha teslim etmeyi planlıyorduk. Ama hava saldırılarıyla hedef alındık. Bunun üzerine derhal harekete geçtik. Amacımız Ukrayna'da Rusya'nın operasyonuyla haksızlık yapanları teslim etmekti. Hava saldırıları yüzünden Wagner askerleri karşılık vermek zorunda kaldı bundan pişmanız' ifadelerini kullandı. Wagner, Moskova'nın 200 kilometre yakınına kadar geldi. Ciddi kan döküleceğini anladıklarında mesajı verdiklerini anlayarak geri döndüklerini belirtiyor. Belarus basınında bugün Wagner'in faaliyetlerini Belarus'ta sürdüreceği iddiası vardı. Prigojin'in açıklamalarına bakıldığında, askeri birliklerini havalimanlarını ablukaya aldık deniliyor. Prigojin, amacımız hükümeti devirmek değil protesto etmekti iddiasında bulunuyor. 1.5 saattir dünya basını bu sözleri haber yapıyor. Ama Rusya basınında bu açıklamalar hiçbir şekilde yer almamış durumda.