Son dakika: Prens Charles'tan sonra Camilla da koronavirüse yakalandı

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Galler Prensi Charles'dan sonra eşi Cornwall Düşesi Camiila da koronavirüse yakalandı.

Son dakika haberi Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'un 2003'ten beri ikamet ettiği kraliyet mülkü Clarence House tarafından açıklandı.

İngiliz tahtının 73 yaşındaki varisi, pandeminin ilk aylarında da koronavirüse yakalanmıştı. 2020'nin Mart ayında testi pozitif çıkan prens İskoçya'daki kraliyet Balmoral malikanesindeki Birkhall evinde yedi gün karantinaya alınmıştı.

Kocası gibi koronavirüse yakalanan Düşes Camilla'nın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İngiliz basını Prens Charles'ın enfeksiyonun, Kraliçe'nin Platinum Jübile'sinden birkaç gün sonra yaşandığına dikkat çekmişti. Metro gazetesi Charles'ın katıldığı bir resepsiyon sonrası virüse yakalandığını belirtti.

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Eşiyle birlikte bu tür davetlere katılan Düşes'in de virüsü bu şekilde kapmış olabileceği belirtiliyor.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın öldüğünde Kraliçe olmasını ve Charles'ın da Kral olmasını 'içten dileklerini' dile getirmişti.

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