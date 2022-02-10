Son dakika... Prens Charles koronavirüse yakalandı

Haberin Devamı

Prens Charles, ikinci defa koronavirüse yakalandı. Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamada prensin izolasyona alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi;

'Ekselansları Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin bir hayal kırıklığına uğradı ve ziyaretini mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacak.'

İngiliz tahtının 73 yaşındaki varisi, pandeminin ilk aylarında da koronavirüse yakalanmıştı. 2020'nin Mart ayında testi pozitif çıkan prens İskoçya'daki kraliyet Balmoral malikanesindeki Birkhall evinde yedi gün karantinaya alınmıştı.

Metro gazetesi Charles'ın katıldığı bir resepsiyon sonrası virüse yakalandığını belirtti.

73 yaşındaki Charles, British Museum'da İçişleri Bakanı Priti Patel de dahil olmak üzere birkaç kişinin elini sıkarken görüntülenmişti.

Haberin Devamı

İngiliz basını enfeksiyonun, Kraliçe'nin Platinum Jübile'sinden birkaç gün sonra yaşandığına dikkat çekti.

95 yaşındaki hükümdar, Camilla'nın öldüğünde Kraliçe olmasını ve Charles'ın da Kral olmasını 'içten dileklerini' dile getirmişti.