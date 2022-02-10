Son dakika... Prens Charles koronavirüse yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Milyonluk tabloya kalemle göz çizdiMilyonluk tabloya kalemle göz çizdi!#RUSYA
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
Altın evden böyle çıkacak Altın evden böyle çıkacak#Altın
Yerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor İlk kez kullanıldıYerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor! İlk kez kullanıldı#Manisa
Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirinHerkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji! Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin#Deepfake
Kolombiyada mucize kurtuluşKolombiya'da mucize kurtuluş! #Kolombiya
Doktorlar yıllarca stres dedi... Gerçek herkesi şoke ettiDoktorlar yıllarca 'stres' dedi... Gerçek herkesi şoke etti!#Yumurtalık Kanseri
Senatörün gafı sosyal medyayı salladıSenatörün gafı sosyal medyayı salladı! #Marjorie Taylor Greene
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edinRusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edin!#Rusya
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
Farkında olmadan büyük ödülü kazandı Devreye dedektifler girdi...Farkında olmadan büyük ödülü kazandı! Devreye dedektifler girdi...#Las Vegas
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Prens Charles koronavirüse yakalandı

#İngiltere#Koronavirüs#Prens Charles
Son dakika... Prens Charles koronavirüse yakalandı

Galler Prensi Charles, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu kendini karantinaya aldı.

Haberin Devamı

Prens Charles, ikinci defa koronavirüse yakalandı. Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamada prensin izolasyona alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi;

'Ekselansları Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin bir hayal kırıklığına uğradı ve ziyaretini mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacak.'

İngiliz tahtının 73 yaşındaki varisi, pandeminin ilk aylarında da koronavirüse yakalanmıştı. 2020'nin Mart ayında testi pozitif çıkan prens İskoçya'daki kraliyet Balmoral malikanesindeki Birkhall evinde yedi gün karantinaya alınmıştı.

Metro gazetesi Charles'ın katıldığı bir resepsiyon sonrası virüse yakalandığını belirtti.

73 yaşındaki Charles, British Museum'da İçişleri Bakanı Priti Patel de dahil olmak üzere birkaç kişinin elini sıkarken görüntülenmişti.

Haberin Devamı

İngiliz basını enfeksiyonun, Kraliçe'nin Platinum Jübile'sinden birkaç gün sonra yaşandığına dikkat çekti.

95 yaşındaki hükümdar, Camilla'nın öldüğünde Kraliçe olmasını ve Charles'ın da Kral olmasını 'içten dileklerini' dile getirmişti.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiSon dakika: Koronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!Haberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Koronavirüs#Prens Charles

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT