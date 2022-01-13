Son dakika: Prens Andrew'a soğuk duş! Hepsi elinden alınıyor

Haberin Devamı

Seks ticareti suçlamasıyla yargılanırken New York'ta tutulduğu cezaevinde intihar eden Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile arkadaş olan ve hakkında cinsel taciz suçlamaları bulunan Prens Andrew, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth oğlunun tüm unvanlarını alırken, Kraliyet kaynakları Prense Andrew'ün bundan sonra 'His Royal Highness' ifadesini de kullanamayacağını ifade etti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Andrew'ün hakkındaki cinsel taciz iddialarına karşı kendini "sivil bir vatandaş" olarak savunacağı aktarıldı.

EPSTEIN'İN MAĞDURLARI ARASINDA

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, New York'ta cinsel istismar davası açmıştı. Prens Andrew, şimdi bu dava ile yüzleşmeye doğru adım adım ilerliyor.