Son dakika haberi... Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye füze düştü iddiası

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Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. ABD’li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde, patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi. Polonya hükümeti henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirdi. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

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Müller, medyadan hükümet cephesinden herhangi bir açıklama gelinceye kadar teyit edilmemiş hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istedi.



LİTVANYA, LETONYA VE ESTONYA’DAN POLONYA’YA DESTEK

İddialar henüz teyit edilemezken, Baltık ülkeleri arka arkaya Polonya’ya destek mesajları yayınladı. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” dedi. Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ise yaptığı açıklamada, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO topraklarının her karışı savunulmalıdır" dedi. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de, "Polonyalı silah arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Suçlu Rus rejimi, yalnızca Ukraynalı sivilleri değil, aynı zamanda Polonya'daki NATO topraklarına da füzeler ateşledi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır" dedi.



PENTAGON'DAN NATO VURGUSU

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Ryder düzenlediği basın toplantısında, "Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgeyi iki Rus füzesinin vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Size şu anda bu haberleri doğrulayacak herhangi bir bilgimiz olmadığını ve bunu daha ayrıntılı olarak araştırdığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden spekülasyon yapmak veya varsayımlara girmek istemiyorum” dedi. Ryder ayrıca, ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" vurguladı.

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RUSYA: SUÇLAMALAR KASITLI PROVOKASYONDUR

Rusya Savunma Bakanlığı ise “Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı” açıklamasını yaptı.