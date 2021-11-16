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Son dakika: Polonya sınırında güvenlik güçleri ve göçmenler arasında arbede!

#Polonya#Belarus#Göçmen Krizi
Son dakika: Polonya sınırında güvenlik güçleri ve göçmenler arasında arbede

Polonya - Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi devam ediyor. Bölgeden gelen son haberlere göre Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı.

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Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA’larla müdahale etti.

Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı.

Son dakika: Polonya sınırında güvenlik güçleri ve göçmenler arasında arbede

Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.

Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.

 

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#Polonya#Belarus#Göçmen Krizi

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