Son dakika... Kritik NATO toplantısı başladı! Rusya, ABD ve Polonya'dan peş peşe flaş açıklamalar

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken dünyanın gözü kulağı Polonya'dan gelecek haberlerde.

Dün Polonya'ya Rus yapımı füze düştüğü iddiası bir numaralı gündem olmaya devam ederken NATO Polonya'nın 4. maddesini devreye sokması sonrası olağanüstü olarak toplandı.

4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan NATO, 1999 yılında Polonya'yı ittifaka kabul etti.

Kritik toplantı TSİ 12.00'da başladı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlık ettiği Brüksel'deki NATO büyükelçileri toplantısın ardından basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyün vuran ve 2 kişinin ölümüne neden olan füze saldırısı ile ilgili iddiaların bilinçli provokasyon olduğunu belirtti.

Dün gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli vuruşların sadece Ukrayna bölgesini kapsadığını belirten Rusya, Polonya'da bulunan füze enkazının görüntülerinin Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine işaret ettiğini belirtti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov da S-300'e işaret etti. Peskov, ABD'nin tepkisinin 'ölçülü' olduğunu belirtti.

BIDEN NATO'YU BİLGİLENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden NATO müttefiklerini Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'nın hava savunma sistemi S-300'e ait olduğu konusunda bilgilendirdi.

POLONYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı olayın bir kazaya işaret ettiğini, bir kasıt olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

Polonya Başbakanı ise 4. maddenindevreye girmesine gerek kalmayabileceğini duyurdu.

NATO'NUN 4. MADDESİ NE DİYOR?

NATO'nun 5. maddesine göre, bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış sayılıyor.

5. maddenin devreye girmesi için önce 4. maddenin aktive edilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz saatlerde Polonya acil NATO toplantısı talep etti.

NATO'nun bu çerçevede toplanan kanıtları incelemesi ve bir soruşturma yürütmesi bekleniyor.

MASADA HANGİ SEÇENEKLER VAR?

Ancak 4. maddenin aktive edilmesi NATO'nun çatışmaya gireceği anlamına gelmiyor. Bu 5. maddenin aktive edilmesi öncesi istişarelerin yapılması anlamına geliyor.

NATO, RUSYA'YA SAVAŞ AÇABİLİR Mİ?

Başka bir deyişle bu aşamada bunun kasıtlı bir saldırı olup olmadığı araştırılacak. NATO'nun eski politika planlama direktörü Fabrice Pothier'a göre sonuç ne olursa olsun masadaki en olası seçenek Rusya'ya bir saldırıdan ziyade ittifakın Polonya'nın hava savunma sistemlerine destek göndermesi.