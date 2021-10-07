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Son dakika: Pfizer'den flaş aşı açıklaması

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Pfizer
Son dakika: Pfizerden flaş aşı açıklaması

Gelen son dakika haberine göre, BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer aşının 5 ila 12 yaş grubuna da yapılabilmesini sağlayacak acil kullanım onayı için FDA'ya başvurdu.

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ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısı için beklenen adımı attı.

Şirket yaptığı resmi açıklamada aşının 5 - 11 yaş grubundaki çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduklarını açıkladı.

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Beyaz Saray Kovid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients ise, FDA’nın başvuruyu ay sonunda inceleneceğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Der Spiegel dergisine konuşan BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara Koronavirüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vermişti. Türeci, bu yaş grubu için Avrupa dahil olmak üzere Aşı onayı isteyeceklerini belirtmişti.

'Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Kovid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı' diyen Pfizer CEO'su Albert Bourla ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

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'Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel oluşturuyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarına sunmayı planlıyoruz.' 

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VAKA SAYILARI ARTTI BAŞVURU GELDİ

Başvurunun ABD'de çocuklar arasında Kovid-19 enfeksiyonlarının hızla artması sonrası gelmesi dikkat çekti.

ABD Pediatri Akademisi'nin verilerine göre, çocuklardaki Kovid-19 vakaları Eylül ayı başlarında en yüksek seviyeye ulaştı.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Pfizer