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HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Pfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Pfizer
Son dakika... Pfizerdan flaş yeni aşı açıklaması

Omicron hızla baskın varyant haline gelirken merakla beklenen haber ABD'den geldi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, Omicron varyantına özel aşının Mart ayında hazır olacağını açıkladı.

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2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde olan dünya tabiri caizse son dönemde Omicron ile yatıp kalkıyor.

Kısa sürede onlarca ülkede baskın tür haline gelen varyantın aşılara karşı daha dirençli olduğu şüphesi ile pek çok ülkede 3. doz kararı verilmiş durumda.

Varyanta karşı kolları sıvayan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Şirketin CEO'su Albert Bourla, Omicron'a karşı korumayı amaçlayan Kovid-19 aşısının yeni bir versiyonunu üretmeye başladıklarını açıkladı.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Bourla, yeni aşının bu yılın mart ayında hazır olacağının altını çizdi.

Pfizer ayrıca, aşının Omicron'a karşı verdiği tepkiye dayalı olarak, BioNTech ile ortaklaşa geliştirilen mevcut aşı formülünü iyileştirmek için çalıştığını söyledi.

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Bir şirket sözcüsü CBS MoneyWatch'a yaptığı açıklamada, gerekli görülmesi haline mevcut aşıyı güncelleyebileceklerini belirtti.

Son dakika... Pfizerdan flaş yeni aşı açıklaması

 

DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Öte yandan araştırmalar Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirledi.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Pfizer

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