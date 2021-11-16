Son dakika: Pfizer'dan flaş koronavirüs ilacı adımı

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ABD merkezli Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilaç için yeni bir adım attı.

Şirket Pfizer oral antiviral Kovid-19 ilacını, denemeleri ve düzenleyici onayından geçmesi halinde yoksul ülkelerde daha ucuza kullanılabilir hale getirmek için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Küresel İlaç Patent Havuzu (MPP) ile yapılan anlaşma, ilacın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 53'ünü kapsayan 95 düşük ve orta gelirli ülkede daha düşük bir maliyetle sunulmasını sağlayacak.

İLAÇ NE KADAR ETKİLİ?

Şirket ilacın etkinliğini ölçmek için obezite, diyabet veya kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunları olan ve risk grubunda kabul edilen 775 yetişkin Kovid-19 hastası üzerinde yaptığı çalışmanın ön sonuçlarını yayımladı.

Veriler, Kovid-19 belirtileri gösteren ve bir diğer antiviral ile birlikte Pfizer şirketinin geliştirdiği ilacı alan 775 yetişkinde bir ay sonrasında hastaneye kaldırılma ve ölümün, kontrol grubuna göre yüzde 89 azaldığını ortaya koydu.

Bu süreç içinde Pfizer ilacını alan hastaların yüzde 1'inden azının hastaneye kaldırıldığı, bu grupta ölen olmadığı; kontrol grubunda ise hastaneye kaldırılma oranının yüzde 7 olduğu, 7 kişinin hayatını kaybettiği gözlendi.