Son dakika: Pfizer-BioNTech'ten flaş aşı açıklaması!

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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronanvirüsün pençesinde...

5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüse karşı aşılar pandemiye karşı elimizdeki en güçlü silah olmaya devam ediyor.

Pfizer ve BioNTech ürettikleri koronavirüs aşısı ile ilgili yeni açıklamalara imza attı.

Reuters'ta yer alan son sakika gelişmesine göre, açıklamada, Kovid-19 aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu bilgisine ulaşıldığının altı çizildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla söz konusu araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu sonuçlar, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA ve diğer kurumalara sunmayı planlıyoruz.'

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 229 milyon 153 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 703 bine ve iyileşenlerin sayısı 205 milyon 779 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 869 bini, Hindistan'da 33 milyon 477 bini, Brezilya'da 21 milyon 230 bini ve İngiltere'de 7 milyon 429 bini geçti.