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Son dakika: Pfizer-BioNTech'ten flaş aşı açıklaması!

#Koronavirüs#Aşı#Kovid-19
Son dakika: Pfizer-BioNTechten flaş aşı açıklaması

Pfizer ve BioNTech ürettikleri koronavirüs aşısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu sonucuna ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronanvirüsün pençesinde...

5 milyona yakın insanın hayatına mal olan virüse karşı aşılar pandemiye karşı elimizdeki en güçlü silah olmaya devam ediyor.

Pfizer ve BioNTech ürettikleri koronavirüs aşısı ile ilgili yeni açıklamalara imza attı.

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Reuters'ta yer alan son sakika gelişmesine göre, açıklamada, Kovid-19 aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu bilgisine ulaşıldığının altı çizildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla söz konusu araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu sonuçlar, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA ve diğer kurumalara sunmayı planlıyoruz.'

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Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 229 milyon 153 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 703 bine ve iyileşenlerin sayısı 205 milyon 779 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 869 bini, Hindistan'da 33 milyon 477 bini, Brezilya'da 21 milyon 230 bini ve İngiltere'de 7 milyon 429 bini geçti.

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#Koronavirüs#Aşı#Kovid-19