Son dakika: Pfizer/BioNTech'ten aşı açıklaması... Asemptomatik vakalarda etki oranı yüksek!

Pfizer ve BioNTech'ten ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısı hakkında flaş bir açıklama yapıldı.

İsrail'de yapılan saha çalışmalarının sonuçlarının derlenmesiyle toplanan verilere dayandırılan açıklamaya göre Pfizer/BioNTech aşısı 'asemptomatik' vakaları önlemede %94 etkili bulundu.

Bu sonuca göre aşı koronavirüsün bulaşmasında ciddi düşüşler sağlıyor. Zira koronavirüs vakaları içinde asemptomatik olan yani belirti göstermeyen vakalar çoğunlukta.

Öte yandan belirti görülmeyen vakalar hastalığın bulaşmasında da en çok etkiye sahip olanlar.

Aynı araştırmaya göre aşı semptomatik ve ağır geçen vakalarda ve ölüm oranları üzerinde de %97 etkili çıktı. Bu oranda şirketin 2020 Aralık ayında açıkladığı son klinik deneme sonuçlarında verilen %95'lik etki oranıyla uyumlu ve tutarlı çıktı. Pfizer/BioNTech aşısından gelen sevindirici haberler bununla da bitmiyor... İsrail'deki saha araştırmasının sonuçlarına göre Kovid-19 aşısı ilk olarak Kent şehrinde görüldüğü için İngiltere mutasyonu olarak anılan "B.1.1.7" varyantına karşı da etki gösteriyor. Zira araştırmada alınan örneklerin %80'inin bu varyanttan oluştuğu açıklandı.

Çalışmanın yapıldığı İsrail'de Güney Afrika mutasyonu olan "B.1.351" varyantına çok az rastlandığı için aşının bu mutasyon üzerindeki etkinliği tam olarak ölçümlenemedi.

Bilim insanlarının araştırmadan elde ettiği en önemli verilerden biri ise aşının ölüm oranlarına etkisi oldu. Bu verilere göre aşılanmamış kişilerde semptomatik koronavirüs görülme oranı 44, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı ise 29 kat fazla çıktı.

ÇOCUKLARDA DA DENENDİ

Öte yandan İsrail’de 6 ile 12 yaş arasındaki 600 çocuğun da Pfizer/BioNTech aşısıyla Kovid-19’a karşı aşılandığı açıklandı. The Guardian'da yer alan habere göre aşı kampanyasını oldukça yüksek bir hızda götüren ve nüfusunun neredeyse yarısını ikinci dozla aşılayan ülkede aşı için seçilen yüzlerce çocukta önemli bir yan etki görülmedi. İsrailli sağlık yetkilileri bu durumun koronavirüs salgını için oldukça umut verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Yetkililer aşılama kampanyalarında çocukların yer almadığını ancak altta yatan ciddi hastalıkları olan çocukların da bu durumda koronavirüse karşı aşıdan faydalanabileceğini belirtiyor.