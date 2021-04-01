Son dakika: Pfizer/BioNTech aşısının etkinlik oranı değişti!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre ortaya çıkan Kovid-19 varyantlarına bağlı olarak Pfizer/BioNTech aşısının etkinlik oranında güncellemeye gidildi. Aşının yeni etkinliği %91 olarak açıklandı.

Öte yandan aşının, B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında da yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan ortak ortak açıklamada Kovid-19 aşısının hastalığı önlemede %91 oranında etkili olduğu belirtilirken güncellemede kullanılan verilerin altı ya boyunca aşılanan kişilerden toplandığı belirtildi.

Aşının, B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında da yüzde 100 etkili olduğu bildirilken bu verilerin 800 kişilik nispeten daha küçük bir gruptan elde edildiğinin altı çizildi.

Aşının genel toplamda %91.3'lük bir etkinliğe sahip olduğu açıklanırken geçtiğimiz yılın kasım ayında ulaşılan %95 etkinlik oranının dünya çapında o tarihten beri artan varyantlardan kaynaklı olarak düştüğü belirtildi.

Dün yaptığı açıklamada Avrupa genelinde artan vaka sayılarının endişelendirici olduğunu vurgulayan BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, bu doğrultuda eldeki aşıların stok yapmak yerine bir an önce kullanılması gerektiğini söylemişti. Şahin, “Tedarikte yaşanacak bir gecikme yüzünden aşılamanın sekteye uğrama riski çok düşük. Bu yüzden her hafta yeni aşıların geleceği güvencesiyle, elinizdeki tüm aşıları yapmalısınız” ifadelerini kullandı.

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