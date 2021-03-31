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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Pfizer aşısında flaş gelişme... Çocuklardaki etki oranı açıklandı!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Pfizer aşısında flaş gelişme... Çocuklardaki etki oranı açıklandı!

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Son dakika: Pfizer aşısında flaş gelişme... Çocuklardaki etki oranı açıklandı!

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Pfizer'ın Kovid-19 aşısının çocuklarda yan etki olmaksızın etkili ve güvenli olduğu açıklandı.

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Pfizer'ın koronavirüs aşısının 12 - 15 yaş arasındaki 2.260 gönüllü çocukla yapılan denemelerde, semptomatik vakalara karşı %100 etkililikle sonuçlandığını ve ciddi yan etki görülmediğini açıkladı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, çocuklar için aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umduğunu ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı almayı planladıklarını söyledi.

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