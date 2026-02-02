Son dakika... Pezeşkiyan'dan ABD talimatı: İran'dan nükleer adımı

Haberin Devamı

AFP'nin haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İranlı yetkililere ABD ile nükleer görüşmeler yürütülmesi talimatı verdi.

ABD ve İran arasında yürütülecek görüşmelerde yalnızca nükleer dosyasının ele alınacağı belirtildi.

Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren İranlı bir kaynak, Pezeşkiyan'ın ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

HAMANEY'İN BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKIŞI

Pazar günü ABD ile gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, "Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır." demişti.

Hamaney, Washington yönetiminin zaman zaman savaştan, uçaklardan ve savaş gemilerinden bahsetmelerinin yeni bir durum olmadığını belirterek, "Geçmişte de ABD'liler defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, 'tüm seçenekler masada' demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi." açıklamasını yapmıştı.

Tahran yönetiminin, savaş başlatan taraf olmak istemediğini ve hiçbir ülkeye saldırmak istemediğini dile getiren Hamaney, "İran halkı, kendisine saldıran ve zarar veren olursa, ona çok sert bir karşılık verir." ifadelerini kullanmıştı.

İRANLI YETKİLİDEN SERT AÇIKLAMA

Tahran Şehir Konseyi Başkan Yardımcısı Parviz Sarvari, İran'ın herhangi bir ABD saldırısına güçlü bir misillemeyle yanıt vereceğini ifade etti. Sarvari, İran’ın askeri kapasitesinin caydırıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

İran'da ABD askerleri için mezar hazırlanmasını yorumlayan Sarvari, bunun sembolik bir anlam taşıdığını belirterek, İran’a yönelik bir saldırının ciddi bedelleri olacağını dile getirdi.

Mehr haber ajansına konuşan Sarvari, “Eğer İran’a saldırabileceklerini düşünüyorlarsa, ABD askerleri için 5 bin mezar bile yetmez. Tüm ülkeyi ABD'liler için bir mezarlığa çeviririz” ifadelerini kullandı.

İran’ın, ABD’ye ait üsler ve gemiler ile saldırıyı destekleyen ülkelere karşılık vereceğini söyleyen Sarvari, olası bir saldırının yönüne göre İran Deniz Kuvvetleri ya da Kara Kuvvetleri'nin devreye gireceğini kaydetti.

Tahran’daki Behesht Zahra Mezarlığı’nda, olası ABD askeri kayıplarının geçici olarak defnedilmesi amacıyla birkaç bin mezar kapasiteli bir alanın hazırlandığı duyurulmuştu.