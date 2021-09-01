Son dakika: Pentagon'dan Taliban itirafı! Milyarlarca dolar değerinde...

20 yıl önce Afganistan'a giden ABD'nin bölgeden çekilmesinin yankıları sürüyor.

Son ABD askerinin bölgeden ayrılması ile Taliban 'zafer'ini ilan ederken herkesin aklındaki cevabını aradığı soru: 'ABD'nin bıraktığı silahların akıbeti ne olacak?'

Ülkede bir dönem sona ererken 20 yıllık eğitim 83 milyar dolarlık harcamaya rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bırakmıştı.

Bunun üzerine pek çok son teknoloji ABD yapımı silah Taliban'ın eline geçerken Pentagon'dan konu ile ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon Newsweek'e verdiği demeçte, 'Şu anda Taliban'ın elinde Afgan güçlerine sağlanan büyük miktarda ekipmanın olduğunun farkındayız' dedi.

'Bu ekipmanı ele geçirmek Taliban için faydalı olabilir' diyen Pahon 'Ancak bu silahlar ABD, onun müttefikleri veya ortakları için bir tehdit oluşturmuyor' iddiasında bulundu.

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ ABD SİLAHLARI VAR?

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

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