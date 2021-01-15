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Dünya
AA / AFP
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Pentagon'dan flaş Irak ve Afganistan açıklaması

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Son dakika... Pentagon'dan flaş Irak ve Afganistan açıklaması
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Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakan Vekili Chris Miller, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki asker sayılarının 2 bin 500'e indirildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Chris Miller, ABD ordusunun Afganistan ve Irak'taki toplam asker sayısını, yaklaşık yirmi yılın en düşük seviyesi olan 2.500'e düşürdüğünü duyurdu.

Miller sözlerine şöyle devam etti: 

Yaptığı açıklamada, "Bugün ABD, Afganistan'da neredeyse yirmi yıldır devam eden savaşı sona erdirmeye çok yakın. Soruna siyasi bir çözüm bulmak ve kapsamlı bir ateşkes elde etmek için Afgan liderliğindeki bir barış sürecine her zamankinden daha yakın." dedi.

Irak'tan çekilecek askerlerle ilgili sözlerine devam eden Miller, "Bölgeden ABD askerlerinin çekilmesi, Irak güvenlik güçlerinin muharebe imkan ve kabiliyetinin arttığını yansıtmaktadır, ABD ve Koalisyon güçleri Irak'ta DEAŞ'la mücadele için varlıklarını sürdüreceklerdir." dedi.

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